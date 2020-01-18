Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри
Американский
Американский
«Если Фьюри нокаутирует меня во втором раунде — уйду из спорта. И точка», — заявил 34-летний американец.
14 января Фьюри рассказал о своей подготовке ко второму поединку против Уайлдера. В частности, британец заявил, что ради поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией.
Второй поединок между Фьюри и Уайлдером пройдет в
В активе Уайлдер 42 победы, из которых 41 — нокаутом. Американец ни разу не уступал в профессионалах.