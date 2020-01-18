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09:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал прогноз его соперника британца Тайсона Фьюри, который рассчитывает нокаутировать американца во втором раунде. Слова Уайлдера приводит TMZ Sports.

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Источник: AP 2020

«Если Фьюри нокаутирует меня во втором раунде — уйду из спорта. И точка», — заявил 34-летний американец.

14 января Фьюри рассказал о своей подготовке ко второму поединку против Уайлдера. В частности, британец заявил, что ради поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией.

Второй поединок между Фьюри и Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. В декабре 2018-го боксеры встречались на ринге и бились за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок завершился вничью.

В активе Уайлдер 42 победы, из которых 41 — нокаутом. Американец ни разу не уступал в профессионалах.

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