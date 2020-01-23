Михаил Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
Стронгмен — о пьянстве знаменитого бойца, реванше с ним и хейтерах.
Стронгмен — о пьянстве знаменитого бойца, реванше с ним и хейтерах.
Александр Емельяненко снова арестован за пьяный дебош. При этом уже 3 апреля его ждет поединок в лиге АСА с Магомедом Исмаиловым. А последний бой Емельяненко провел с Михаилом Кокляевым 29 ноября — по правилам бокса. Стронгмену есть, что сказать об Александре.
— Михаил, есть ли у вас планы вернуться к боям? Fight Nights Global, насколько известно, собираются организовывать турнир для гигантов вроде вас.
— Я только помогаю пока. Нахожу бойцов. Камил Гаджиев попросил меня найти двух ребят. Одного уже нашел, второй должен на днях дать ответ, 140-килограммовый парень из Таганрога. А из Нижнего Новгорода парень Юрий Кузнецов уже дал согласие мне, я оповестил Камила, и Камил его вызвал на собеседование в Москву. Должен
— А сами планируете возвращаться к боям?
— У меня просто еще до боя случилась травма плеча. Восстанавливаю его. Дал себе отдохнуть два месяца, только две тренировки провел. Сейчас заканчиваю восстановление, плечо еще побаливает. Так что сейчас у меня в планах залечить плечо. Его мы залечим, а потом я хочу вернуться.
Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емельяненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу.
Будет бой с Емельяненко или нет — это уже не важно. Важно показать мой бокс, сбросить вес килограммов до 125, и планирую на одном из
— Общались с Емельяненко после вашего боя?
— Да, мы с ним созвонились. Он хотел повидаться. Я сказал, что не могу, был в паломничестве в
— Что думаете об очередном аресте за пьяный дебош?
— Я понял в общении с ним, что человек живет
— Есть ли
— Человек сам к этому приходит. Если бы я знал… Если бы у меня было хоть
— У вас нет желания попробовать помочь Александру? Может, подсказать в
— Ну зачем это надо? Я что, мать Тереза? Он взрослый человек. Я ему могу только сказать, чтобы молился. Помолись, братец, за себя, за меня и за всех. И постарайся выбраться из ситуации. Вот и все. Я его в этом направлении его не поддерживаю, но не вижу возможности его менять. Я вот думаю, что бы было, если бы я у него выиграл. Думаю, было бы еще хуже.
— Он бы еще сильнее впал в депрессию?
— Я думаю, да. Человек приступает к тренировкам не потому что хочет доказать, что чего стоит, а потому что ему нравится. Я не могу, потому что у меня болит плечо. Я Саше от души желаю всего хорошего. Я посмотрел ему в глаза во время дуэли взглядов — и на взвешивании, и на
— Вы про хейтеров, которые злостные комментарии пишут?
— Конечно. И еще они любят говорить, что это их мнение. Такое ощущение, что это мнение несчастных людей. Люди почему злые? Потому что они несчастны. И потому что они устали. Какой бы исход ни был: четыре раунда бы я простоял и проиграл — сказали бы, что он мне дал выстоять. Вырубил бы я Сашу — сказали бы, что постановка. Была бы ничья — сказали бы, что бабла срубили на договорняке. У людей элементарная зависть. Она присуща многим. Это генетически передается.
— Недавно Конор Макгрегор дрался с Дональдом Серроне и многие тоже говорят, что это был постановочный бой. Вы думаете, там был честный бой?
— Я могу только единственное сказать: когда на кону большие деньги, можно особо не рисковать. Если ты не Конор, то можно и не рисковать. За огроменные такие деньги. А вот то, что сделали Конор и Мейвезер — это можно разобрать на видео с примерами, как надо делать постановочные бои.
А Конор и Серроне — не постановка. Он его побил очень сильно. Другое дело, что Ковбой, получая три миллиона долларов за бой, мог подумать: ну и плевать, что избивают. Он получает деньги, которые бы никогда в жизни не заработал. Но для него это не начало и не конец, а у меня другая ситуация. Я проиграл и теперь все интересуются: как я себя поведу. Если повешу перчатки на гвоздь, то значит вышел чисто ради денег. Но я не собираюсь их вешать. Бой с Емельяненко — это было следствие того, что я начал заниматься боксом. Это случилось еще в январе прошлого года, а хайповать мы с ним начали только в марте. Сегодняшние мои занятия боксом — это следствие проигрыша. Я хочу доказать. Кто бы что ни говорил, что я мешок там или еще
Михаил Потапов