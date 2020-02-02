Умар Кремлев: Нам интересно организовать бой Хабиба и Конора по боксу
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о желании организовать боксерский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о желании организовать боксерский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
«Интересно было бы организовать бой не Хабиб против Флойда, а Хабиб против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант.