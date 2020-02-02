Умар Кремлев: Нам интересно организовать бой Хабиба и Конора по боксу

«Интересно было бы организовать бой не Хабиб против Флойда, а Хабиб против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант. Все-таки бокс — это культура спорта, это выше чем UFC и MMA. Бокс — король единоборств», — сказал Кремлев журналисту Sports.ru Алексею Сафонову.