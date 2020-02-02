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12:53 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России 3 февраля проведет разбирательство инцидента с Кушиташвили

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация бокса России в понедельник проведет разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о том, что Кушиташвили и еще один боксер, Овик Оганнисян, были задержаны после инцидента, в результате которого они напали на сотрудника Росгвардии. Сообщается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик.

«Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание», — сказал Кремлев.

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Кушиташвили в составе сборной России участвовал в прошлогоднем чемпионате мира, на котором дошел до ¼ финала. Он является двукратным чемпионом России (2015, 2018), бронзовым призером чемпионата страны (2016) в весовой категории до 81 кг.

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