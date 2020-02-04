Напавший на росгвардейца боксер прокомментировал случившееся
Российский боксер Георгий Кушиташвили, напавший на сотрудника Росгвардии, прокомментировал случившееся. Его слова приводит RT.
Российский боксер Георгий Кушиташвили, напавший на сотрудника Росгвардии, прокомментировал случившееся. Его слова приводит RT.
Кушиташвили заявил, что росгвардеец сам ударился и сломал нос, а спортсмен предлагал вправить его.
«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — оправдался боксер.
3 февраля Кушиташвили арестовали на два месяца. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
О задержании боксера стало известно 2 февраля. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На видео с камер наблюдения попал момент задержания спортсменов. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили.