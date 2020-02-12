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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик опроверг сообщения о своей травме и переносе боя с Чисорой

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик опроверг сообщения о своей травме и переносе боя с британским тяжеловесом Дереком Чисорой и сообщил, что ему нужно просто пройти плановое медобследование.

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Источник: РИА "Новости"

«Я увидел сообщения о том, что бой с Чисорой отменен или перенесен из-за того, что я травмировался. Друзья! Это не так, слава богу, никаких травм нет, хочу сказать тем, кто переживает, чтобы не переживали, а тем, кто ликует — что ж, продолжайте ликовать. Все хорошо, у нас очень большое, обширное медобследование. Мне 33 года, и каждые 33 года я делаю большое обследование организма», — сказал Усик в прямом эфире в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что у Усика выявлена травма локтя, и его бой с Чисорой за временный титул WBO, который должен пройти 28 марта в Великобритании, состоится не раньше мая. Победитель поединка Усик — Чисора сможет встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

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