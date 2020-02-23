Фьюри: Уайлдер — воин, он вернется и снова станет чемпионом

Фьюри в Лас-Вегасе победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе WBC, который американец успешно защищал десять раз. В седьмом раунде британец прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце. Судья остановил бой.