Фьюри: Уайлдер — воин, он вернется и снова станет чемпионом

Фьюри в Лас-Вегасе победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе WBC, который американец успешно защищал десять раз. В седьмом раунде британец прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце. Судья остановил бой.
«Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он продолжал вставать и сражался семь раундов. Он — воин, он вернется и снова станет чемпионом. Но король вернулся на вершину трона», — цитирует Би-би-си Фьюри, который имеет прозвище «Цыганский король».