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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фьюри: Уайлдер — воин, он вернется и снова станет чемпионом

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Британец Тайсон Фьюри, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, сказал, что американец Деонтей Уайлдер еще вернется на ринг и снова станет чемпионом.

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Источник: AP 2020

Фьюри в Лас-Вегасе победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе WBC, который американец успешно защищал десять раз. В седьмом раунде британец прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце. Судья остановил бой.

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«Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он продолжал вставать и сражался семь раундов. Он — воин, он вернется и снова станет чемпионом. Но король вернулся на вершину трона», — цитирует Би-би-си Фьюри, который имеет прозвище «Цыганский король».

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