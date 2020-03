Казахстанские боксеры узнали первых соперников в отборочном турнире на Олимпиаду-2020

Мужчины:

52 килограмма: Сакен Бибосынов пропустит первый круг, и будет ждать победителя пары Танака (Япония)-Усеналиев (Кыргызстан);

57 кг: Серик Темиржанов начнет борьбу за лицензии против представителя Ирака Джафара Аль Судани;

63 кг: Закир Сафиуллин будет ждать пока свой первый поединок проведут боксеры из Ирака и Китая, и выйдет на ринг с победителем;

69 кг: Абылайхан Жусупов выйдет на ринг против победителя пары Баттумур (Монголия) vs Тсарумалингам (Катар);

75 кг: Первым соперником Абильхана Аманкула станет победитель пары Мирзомухаммад (Таджикистан) — Ким (Корея);

81 кг: Действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов также пропускает первый круг, и будет ждать победителя пары Джером Пампелоне (Новая Зеландия) vs Рен Утемура (Япония);

91 кг: Василий Левит начнет свою квалификацию тоже со второго круга, и проведет первый поединок против победителя пары Давлат Болтаев (Таджикистан) vs Ерденебаяр Сандагсурен (Монголия);

+91 кг: Камшыбек Кункабаев пропускает первый круг квалификации, и встретится с победителем пары Рамезанпурделавари (Иран) — Айхемаити (Китай).