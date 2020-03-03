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3 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанские боксеры узнали первых соперников в отборочном турнире на Олимпиаду-2020

В Аммане (Иордания) прошла жеребьевка квалификационного олимпийского турнира по боксу для Азии и Океании, в котором примет участие сборная Казахстана. Об этом сообщает Olympic.kz.

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Всего в рамках соревнований будут разыграны 63 путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио. Казахстан на турнире представят 13 спортсменов в 13 весовых категориях. Согласно жеребьевке, многие казахстанские боксеры пропустят первый круг квалификации и начнут сразу со второго.

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Мужчины:
52 килограмма: Сакен Бибосынов пропустит первый круг, и будет ждать победителя пары Танака (Япония)-Усеналиев (Кыргызстан);
57 кг: Серик Темиржанов начнет борьбу за лицензии против представителя Ирака Джафара Аль Судани;
63 кг: Закир Сафиуллин будет ждать пока свой первый поединок проведут боксеры из Ирака и Китая, и выйдет на ринг с победителем;
69 кг: Абылайхан Жусупов выйдет на ринг против победителя пары Баттумур (Монголия) vs Тсарумалингам (Катар);
75 кг: Первым соперником Абильхана Аманкула станет победитель пары Мирзомухаммад (Таджикистан) — Ким (Корея);
81 кг: Действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов также пропускает первый круг, и будет ждать победителя пары Джером Пампелоне (Новая Зеландия) vs Рен Утемура (Япония);
91 кг: Василий Левит начнет свою квалификацию тоже со второго круга, и проведет первый поединок против победителя пары Давлат Болтаев (Таджикистан) vs Ерденебаяр Сандагсурен (Монголия);
+91 кг: Камшыбек Кункабаев пропускает первый круг квалификации, и встретится с победителем пары Рамезанпурделавари (Иран) — Айхемаити (Китай).

Женщины:
51 кг: Ангелина Лукас проведет бой против Джитпонг Джутамас из Таиланда
57 кг: Даметкен Келимбет встретится Джунхуа Юнь (Китай)
60 кг: Римма Волосенко выйдет на ринг против Симранджиткаур Баат (Индия)
69 кг: Валентина Хальзова будет бороться против Суеон Чой (Корея)
75 кг: Надежда Рябец в первом круге встретится с Навбакор Хамидовой из Узбекистана.

Казахстанские боксеры начнут турнир 4 марта. Первыми на ринг выйдут Келимбет и Волосенко. Начало соревнований в 15.00 по времени Нур-Султана.

5 марта на ринг выйдут Сафиуллин, Аманкул и Нурдаулетов, 6 марта — Жусупов, Хальзова и Рябец, 7 марта — Бибосынов, Темиржанов и Лукас, 8 марта — Левит и Кункабаев.

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