Казахстанские боксеры узнали первых соперников в отборочном турнире на Олимпиаду-2020

Всего в рамках соревнований будут разыграны 63 путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио. Казахстан на турнире представят 13 спортсменов в 13 весовых категориях. Согласно жеребьевке, многие казахстанские боксеры пропустят первый круг квалификации и начнут сразу со второго.

Мужчины:

52 килограмма: Сакен Бибосынов пропустит первый круг, и будет ждать победителя пары Танака (Япония)-Усеналиев (Кыргызстан);

57 кг: Серик Темиржанов начнет борьбу за лицензии против представителя Ирака Джафара Аль Судани;

63 кг: Закир Сафиуллин будет ждать пока свой первый поединок проведут боксеры из Ирака и Китая, и выйдет на ринг с победителем;

69 кг: Абылайхан Жусупов выйдет на ринг против победителя пары Баттумур (Монголия) vs Тсарумалингам (Катар);

75 кг: Первым соперником Абильхана Аманкула станет победитель пары Мирзомухаммад (Таджикистан) — Ким (Корея);

81 кг: Действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов также пропускает первый круг, и будет ждать победителя пары Джером Пампелоне (Новая Зеландия) vs Рен Утемура (Япония);

91 кг: Василий Левит начнет свою квалификацию тоже со второго круга, и проведет первый поединок против победителя пары Давлат Болтаев (Таджикистан) vs Ерденебаяр Сандагсурен (Монголия);

+91 кг: Камшыбек Кункабаев пропускает первый круг квалификации, и встретится с победителем пары Рамезанпурделавари (Иран) — Айхемаити (Китай).

Женщины:

51 кг: Ангелина Лукас проведет бой против Джитпонг Джутамас из Таиланда

57 кг: Даметкен Келимбет встретится Джунхуа Юнь (Китай)

60 кг: Римма Волосенко выйдет на ринг против Симранджиткаур Баат (Индия)

69 кг: Валентина Хальзова будет бороться против Суеон Чой (Корея)

75 кг: Надежда Рябец в первом круге встретится с Навбакор Хамидовой из Узбекистана.

Казахстанские боксеры начнут турнир 4 марта. Первыми на ринг выйдут Келимбет и Волосенко. Начало соревнований в 15.00 по времени Нур-Султана.