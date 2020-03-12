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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно место проведения третьего боя Головкин — «Канело»

Третий бой между чемпионом мира в четырех весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе, может состояться уже в сентябре этого года. Об этом заявил журналист и инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic).

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Источник: Reuters

Ранее исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер провел встречу с «Канело», на которой предложил мексиканцу дать третий бой Головкину в сентябре. Рабочей датой является 12 сентября. По информации источника, оба боксера дали согласие.

Предыдущие два поединка Головкина и «Канело» состоялись также в сентябре в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

По информации Коппинджера, трилогия может сменить дислокацию. В качестве места проведения поединка называется AT`T Stadium в Арлингтоне (штат Техас) — домашний стадион клуба НФЛ «Даллас Ковбойз».

«Нам уже нужен третий бой «Канело» — Головкин, в этом году GGG исполнится 38 лет. Сентябрь — самое подходящее для него время. Думаю, что трилогия состоится, я в этом уверен. И я слышал, что вероятным местом проведения является стадион «ковбоев», — сказал Коппинджер в подкасте The Athletic’s Pug and Copp.

До этого Альварес 2 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, скорее всего, подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

Головкину же этой весной предстоит провести защиту титула IBF. Однако возвращение казахстанца задерживается из-за травмы, полученной на тренировке.

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