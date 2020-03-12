Стало известно место проведения третьего боя Головкин — «Канело»

Источник: Reuters

Ранее исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер провел встречу с «Канело», на которой предложил мексиканцу дать третий бой Головкину в сентябре. Рабочей датой является 12 сентября. По информации источника, оба боксера дали согласие.

Предыдущие два поединка Головкина и «Канело» состоялись также в сентябре в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

По информации Коппинджера, трилогия может сменить дислокацию. В качестве места проведения поединка называется AT`T Stadium в Арлингтоне (штат Техас) — домашний стадион клуба НФЛ «Даллас Ковбойз».

«Нам уже нужен третий бой «Канело» — Головкин, в этом году GGG исполнится 38 лет. Сентябрь — самое подходящее для него время. Думаю, что трилогия состоится, я в этом уверен. И я слышал, что вероятным местом проведения является стадион «ковбоев», — сказал Коппинджер в подкасте The Athletic’s Pug and Copp.

До этого Альварес 2 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, скорее всего, подерется с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).