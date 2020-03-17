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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес лишился боя перед трилогией с Головкиным

Поединок между чемпионом мира в четырех весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и обладателем титула WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО) переносится на неопределенное время в связи со вспышкой коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Изначально бой «Канело» и Сондерса должен был состояться 2-го мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада). Причем команды боксеров на днях достигли финальных договоренностей и были готовы в этот вторник, 17 марта, в Лос-Анджелесе провести первую пресс-конференцию, однако этому не суждено случиться.

По информации BoxingScene, вечер бокса, главным событием которого станет бой Альварес — Сондерс, перенесен как минимум на июнь, а возможно и позже. Более точные прогнозы никто сейчас давать не берется.

В свою очередь, комплекс MGM Resorts International, где планировалось размещение участников и гостей вечера, объявил 15 марта, что со вторника 17 марта прекращает размещение постояльцев как минимум до 1 мая.

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Согласно плану DAZN, в сентябре «Канело» проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Возвращение GGG ожидается в июне. Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

Свой последний бой Альварес провел в ноябре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде Сергея Ковалева и тем самым отобрав у россиянина пояс WBO в полутяжелом весе, который мексиканец затем сделал вакантным.

Сондерс в том же месяце успешно дебютировал в США. Британец в 11-м раунде трижды уронил аргентинца Марсело Косереса, после чего рефери остановил бой.

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