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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик попросил называть его русским именем и возмутил украинцев

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves попросил называть его русским именем, чем возмутил украинских фанатов.

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Источник: РИА "Новости"

«Зовите меня Александром. Александр — это по-русски, а Олександр — по-украински. Я — Александр», — заявил боксер. Слова спортсмена вызвали отрицательную реакцию украинских пользователей сети.

Юзеры назвали спортсмена предателем. «Теперь точно за [британца Дерека] Чисору болеть буду! Тот, хоть сразу видно, не москаль!», «В голову больно бьют, наверное», «Ехал бы выступать за Россию! Хотя, кто знает, наверное, по каким-то причинам выгоднее здесь оставаться», — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

Усик — непобежденный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В его активе 17 побед на профессиональном ринге. Осенью украинец дебютировал в тяжелом весе, выиграв у американца Чезза Уизерспуна.

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