Усик попросил называть его русским именем и возмутил украинцев

«Зовите меня Александром. Александр — это по-русски, а Олександр — по-украински. Я — Александр», — заявил боксер. Слова спортсмена вызвали отрицательную реакцию украинских пользователей сети.

Юзеры назвали спортсмена предателем. «Теперь точно за [британца Дерека] Чисору болеть буду! Тот, хоть сразу видно, не москаль!», «В голову больно бьют, наверное», «Ехал бы выступать за Россию! Хотя, кто знает, наверное, по каким-то причинам выгоднее здесь оставаться», — писали они.