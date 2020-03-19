Усик попросил называть его русским именем и возмутил украинцев
Украинский боксер Александр Усик в интервью
Украинский боксер Александр Усик в интервью
«Зовите меня Александром. Александр — это
Юзеры назвали спортсмена предателем. «Теперь точно за [британца Дерека] Чисору болеть буду! Тот, хоть сразу видно, не москаль!», «В голову больно бьют, наверное», «Ехал бы выступать за Россию! Хотя, кто знает, наверное, по
Усик — непобежденный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В его активе 17 побед на профессиональном ринге. Осенью украинец дебютировал в тяжелом весе, выиграв у американца Чезза Уизерспуна.