Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
09:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер может отказаться от идеи возвращения на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье, сообщает TMZ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Кроме того, по информации источника, Мейвезер опасается коронавируса и не собирается участвовать в боях до стабилизации обстановки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер скончался 17 марта в возрасте 58 лет. Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

Несколькими днями ранее мёртвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.

Мейвезер не появлялся на ринге с 2017 года, когда он провёл бой с Конором Макгрегором.

Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые красивые девушки гонщиков Формулы-1!
Коронавирус добивает UFC. Бой Хабиба и Фергюсона под вопросом
СМИ: У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой (видео)
Член исполкома НОК Японии считает, что ОИ в Токио нужно отложить
Выступивший против российских властей хоккеист останется в США
Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь