Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер может отказаться от идеи возвращения на ринг в 2020 году
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер может отказаться от идеи возвращения на ринг в 2020 году
Кроме того, по информации источника, Мейвезер опасается коронавируса и не собирается участвовать в боях до стабилизации обстановки.
Напомним,
Несколькими днями ранее мёртвой была найдена
Мейвезер не появлялся на ринге с 2017 года, когда он провёл бой с Конором Макгрегором.