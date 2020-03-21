Дебют Гассиева в супертяжелом весе отложен из-за коронавируса

«Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена», — сказал собеседник агентства.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Последний бой он провел в июле 2018 года, уступив единогласным решением украинцу Александру Усику.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.