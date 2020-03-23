«Многие могут остаться бездомными». Скандальный ирландец Майкл Конлан — о влиянии коронавируса на бокс
Ирландский боксер полулегкого веса Майкл Конлан (13−0, 7 КО), который должен был выступить в
Ирландский боксер полулегкого веса Майкл Конлан (13−0, 7 КО), который должен был выступить в
«Большинство бойцов живут от одного чека за бой до другого, — отметил Майкл, — потому если они не выступают, то и не зарабатывают, а это разрушительно. Сейчас мы реально в неведении, когда бокс вернется, и я боюсь, что некоторые боксеры могут остаться бездомными, поскольку не смогут оплатить ипотеку или аренду и все другие счета».
«Все бойцы того вечера бокса (17 марта) долго к нему готовились, но
Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.
Свою первую победу на
В своем последнем поединке, который состоялся 14 декабря 2019 года, Конлан победил своего обидчика по Олимпиаде-2016 россиянина Никитина.