«Многие могут остаться бездомными». Скандальный ирландец Майкл Конлан — о влиянии коронавируса на бокс

Источник: AP 2020

«Большинство бойцов живут от одного чека за бой до другого, — отметил Майкл, — потому если они не выступают, то и не зарабатывают, а это разрушительно. Сейчас мы реально в неведении, когда бокс вернется, и я боюсь, что некоторые боксеры могут остаться бездомными, поскольку не смогут оплатить ипотеку или аренду и все другие счета».

«Все бойцы того вечера бокса (17 марта) долго к нему готовились, но из-за отмены шоу никто не получил ни цента. Таков профибокс, и многих бойцов из-за этого смертельного вируса ждут трудные времена», — сожалеет Конлан.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.

Свою первую победу на профи-ринге ирландец одержал над американцем Тимом Ибаррой. Всего на его счету уже 13 поединков, в которых он одержал победы. Причем семь из них он выиграл досрочно.