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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Многие могут остаться бездомными». Скандальный ирландец Майкл Конлан — о влиянии коронавируса на бокс

Ирландский боксер полулегкого веса Майкл Конлан (13−0, 7 КО), который должен был выступить в Нью-Йорке (США) 17 марта против Белмара Пресиадо (20−2−1, 13 КО), но бой которого был отменен из-за пандемии коронавируса, считает, что многих его коллег ждут тяжелые времена, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2020

«Большинство бойцов живут от одного чека за бой до другого, — отметил Майкл, — потому если они не выступают, то и не зарабатывают, а это разрушительно. Сейчас мы реально в неведении, когда бокс вернется, и я боюсь, что некоторые боксеры могут остаться бездомными, поскольку не смогут оплатить ипотеку или аренду и все другие счета».

«Все бойцы того вечера бокса (17 марта) долго к нему готовились, но из-за отмены шоу никто не получил ни цента. Таков профибокс, и многих бойцов из-за этого смертельного вируса ждут трудные времена», — сожалеет Конлан.

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Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.

Свою первую победу на профи-ринге ирландец одержал над американцем Тимом Ибаррой. Всего на его счету уже 13 поединков, в которых он одержал победы. Причем семь из них он выиграл досрочно.

В своем последнем поединке, который состоялся 14 декабря 2019 года, Конлан победил своего обидчика по Олимпиаде-2016 россиянина Никитина.

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