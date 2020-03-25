Конгресс WBC в Санкт-Петербурге может быть перенесен

Источник: РИА "Новости"

Конгресс WBC запланирован на период с 23 по 30 августа в Санкт-Петербурге.

«Все возможно. Но мы будем рассматривать этот вопрос по мере развития ситуации с коронавирусом», — сказал Кремлев.