Конгресс WBC в Санкт-Петербурге может быть перенесен
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в
Конгресс WBC запланирован на период с 23 по 30 августа в
«Все возможно. Но мы будем рассматривать этот вопрос по мере развития ситуации с коронавирусом», — сказал Кремлев.
В рамках мероприятия также планировалось провести поединки российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.