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12:33 (мск), источник: ТАСС

Конгресс WBC в Санкт-Петербурге может быть перенесен

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в Санкт-Петербурге может быть перенесен в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс WBC запланирован на период с 23 по 30 августа в Санкт-Петербурге.

«Все возможно. Но мы будем рассматривать этот вопрос по мере развития ситуации с коронавирусом», — сказал Кремлев.

В рамках мероприятия также планировалось провести поединки российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

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