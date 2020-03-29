Экс-соперник Ковалева сообщил о смерти отца из-за коронавируса
Британский боксер Энтони Ярд (19−1, 18 КО) через Instagram сообщил о смерти своего отца
Британский боксер Энтони Ярд (19−1, 18 КО) через Instagram сообщил о смерти своего отца
«Я скрытный человек, и я все еще в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Мой отец вчера скончался от этого вируса, у него не было проблем со здоровьем, — написал Ярд. — Чем больше людей выходят из дома и перемешиваются, тем дольше будет продолжаться эта изоляция и тем больше она будет распространяться. Я не врач, но я знаю, что если ты останешься дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Серьезно, это не стоит риска».
28-летний Ярд выступает в профи с 2015 года.
В августе 2019 года он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO, однако проиграл нокаутом россиянину Сергею Ковалеву (34−4−1, 29 КО) и потерпел первое поражение в карьере.
Следующий бой Ярда планировался на 11 апреля, но отменен.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент зафиксировано более 677 тысяч случаев заражения по всему миру и свыше 31 тысячи летальных исходов. В Великобритании заболели 17 тысяч 136 человек, умерли 1028.