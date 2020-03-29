Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Неман
Витебск
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Ковалева сообщил о смерти отца из-за коронавируса

Британский боксер Энтони Ярд (19−1, 18 КО) через Instagram сообщил о смерти своего отца из-за коронавируса.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось8 +4
Выздоровело64 +15
Инфицировано681 706 +88 415
Скончалось31 882 +4 684
Выздоровело145 696 +14 781
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:55 MSK, 29.03
Источник: Reuters

«Я скрытный человек, и я все еще в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Мой отец вчера скончался от этого вируса, у него не было проблем со здоровьем, — написал Ярд. — Чем больше людей выходят из дома и перемешиваются, тем дольше будет продолжаться эта изоляция и тем больше она будет распространяться. Я не врач, но я знаю, что если ты останешься дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Серьезно, это не стоит риска».

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Ярд выступает в профи с 2015 года.

В августе 2019 года он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO, однако проиграл нокаутом россиянину Сергею Ковалеву (34−4−1, 29 КО) и потерпел первое поражение в карьере.

Следующий бой Ярда планировался на 11 апреля, но отменен.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент зафиксировано более 677 тысяч случаев заражения по всему миру и свыше 31 тысячи летальных исходов. В Великобритании заболели 17 тысяч 136 человек, умерли 1028.

Читайте также
"Металлург" после поражения от "Барыса" решил подписать чемпиона мира
Аршавин: Чтобы отыграть 8 туров РПЛ, можно в 4 недели уместиться
Бой Нурмагомедова и Фергюсона приблизился к срыву
СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»
Трусова продолжает тренироваться, находясь на карантине
Отец Малкина высказался о возможном возвращении Евгения в Россию
Президент УПЛ рассказал о преступниках во главе клубов
Уайт — о бое Хабиб — Фергюсон: Каждый раз мои планы рушатся
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь