Экс-соперник Ковалева сообщил о смерти отца из-за коронавируса

«Я скрытный человек, и я все еще в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Мой отец вчера скончался от этого вируса, у него не было проблем со здоровьем, — написал Ярд. — Чем больше людей выходят из дома и перемешиваются, тем дольше будет продолжаться эта изоляция и тем больше она будет распространяться. Я не врач, но я знаю, что если ты останешься дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Серьезно, это не стоит риска».