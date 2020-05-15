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19:06 (мск), источник: Vesti.kz

Майк Тайсон получил предложение провести бой в Казахстане

Легендарный американский боксер Майк Тайсон получил предложение провести показательный бой в Казахстане. Об этом в интервью Sport Time сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов, родившийся в Таразе.

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Источник: insidehook.com

В мае Тайсон опубликовал несколько видео с тренировок, которые впечатлили фанатов. Позднее 53-летний боксер объявил, что готов вернуться на ринг ради выставочных и благотворительных боев.

— Я недавно разговаривал с Тайсоном. Мы обсуждали другую тему, начали говорить о его тренировках и выразили идею о проведении тура из показательных боев, в том числе и в Казахстане, — заявил Хрюнов. — Возьмем очень популярного или боксера, или человека из единоборств. Это будет поединок без зачета результатов, пусть он будет трехраундовым, но пусть на тебя посмотрят в ринге.

Опыт подобных мероприятий у меня уже есть с Роем Джонсом. Я ему предложил Сергея Харитонова или Александра Емельяненко на выбор. Сейчас практически ждем окончания пандемии, чтобы сделать какое-то финансовое предложение.

Я считаю, что, если есть возможность посмотреть на Тайсона, а если еще получится Эвандера Холифилда привезти и устроить им третий бой в Астане — вот вам, пожалуйста, событие, куда сбегутся все, кто живет рядом, вокруг. Билет нельзя будет достать!

— Какой был бы бюджет организации такого поединка с учетом гонораров?

— Я думаю, что весь тур по всем странам СНГ обошелся бы в 20 миллионов долларов. Какая-то часть затрат легла бы на долю Казахстана.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что к нему обратились представители Тайсона для возможного возвращения на ринг. Легендарному супертяжу сделали три предложения для камбэка.

Отметим, что Тайсон несколько раз посещал Казахстан. Последний раз он побывал в стране в 2016 году, когда был спикером на форуме в Алматы. Тогда боксер удивил своим визитом посетителей ночного клуба.

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