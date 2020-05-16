Эксперт ESPN назвал способного побить «Канело» боксера

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Россиянин в последнее время не раз заявлял о готовности спуститься во второй средний вес ради боя с Альваресом или другим чемпионом мира в этом весе. По мнению Кима, у Бивола достаточно шансов на победу решением судей.

«Хотя он является одним из чемпионов мира в полутяжелом весе, Бивол и его команда сказали, что более чем готовы спуститься в весе, чтобы встретиться с Альваресом. 29-летний Бивол умелый боксер, очень хорошо умеет выбирать позицию на ринге и обладает парой сильных ног, которые позволяют ему сокращать и разрывать дистанцию с соперником».

Как Бивол может победить Альвареса?

«У Бивола было несколько впечатляющих побед нокаутами, когда он стал известен американским поклонникам бокса, но затем он утвердился в таким стиле бокса, в котором он методично выигрывает раунд за раундом. Это не всегда зрелищно и захватывающе, но это эффективно. Возможно это тот стиль, который может создать проблемы Альваресу, который предпочел бы соперника идущего прямо на него. Также у Бивола сильный удар слева, который бы постоянно беспокоил Альвареса с дистанции».

Как Альварес может победить Бивола?

«Пока неизвестно, как Бивол поведет себя на большой сцене. Альварес годами выступает в крупнейших спортивных шоу, и он привык к международной аудитории в самых значимых спортивных событиях. С точки зрения самого боя Биволу необходимо быть более напористым, чем обычно, и не отдавать инициативу. В отличие от возрастного Сергея Ковалева, Альваресу противостоял бы более свежий боксер с меньшим пробегом. Для него было бы абсолютно необходимо сделать этот бой открытым. Чем больше будет действий в бою, тем более это ему выгодно. Чистый боксерский матч более выгоден Биволу, несмотря на то, что он от природы крупнее. Альварес показал, что он вынослив, у него крепкая челюсть, и он лучше Бивола на ближней дистанции. Он не может позволить себе вести бой на дальней дистанции».

«Прогноз: Бивол решением судей. Кто-то посмеется над тем, что можно лидировать в судейских записках в бою с Альваресом, но это тема для другой статьи. У Бивола есть все навыки и боксерский интеллект, чтобы избегать ловушек Альвареса, и у него достаточно ударной мощи, чтобы Альварес не забывал об этом».

Помимо Бивола Ким проанализировал еще четырех потенциальных соперников для Альвареса, и его прогнозы оказались следующими.

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит:

«Альварес досрочно в поздних раундах. Смит будет иметь успех в начале боя, выбрасывая множество ударов и попадая, но Альварес примет такой атакующий напор, найдет возможности для своих атак в атаках Смита и измотает его постоянными атаками в корпус».

Чемпион WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес:

«Альварес близким решением судей. Бенавидес хорошо себя проявит, но тут есть, что сказать о выдержке и опыте. Уравновешенность и точность Альвареса приведут его к победе».

Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс:

«Альварес решением судей. Удары Альвареса будут более тяжелыми и более значимыми, и Сондерсу не хватит последовательного атакующего напора, чтобы выиграть необходимое для победы количество раундов».