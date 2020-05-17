Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое

Источник: AP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

57-летний американец подтвердил, что разговоры о третьем поединке уже идут. «Пока железной договоренности нет, но все впереди», — подчеркнул Холифилд.

7 мая Холифилд заявил, что вернется на ринг, чтобы принять участие в поединке в благотворительных целях. Ранее возвращение в бокс допустил и 53-летний Тайсон. Последний опубликовал видео с тренировки, которое впечатлило фанатов и специалистов.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.