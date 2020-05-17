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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое

Американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, что его представители уже ведут переговоры с Майком Тайсоном о проведении третьего боя между тяжеловесами. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The 3 Point Conversion.

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Источник: AP 2020
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

57-летний американец подтвердил, что разговоры о третьем поединке уже идут. «Пока железной договоренности нет, но все впереди», — подчеркнул Холифилд.

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7 мая Холифилд заявил, что вернется на ринг, чтобы принять участие в поединке в благотворительных целях. Ранее возвращение в бокс допустил и 53-летний Тайсон. Последний опубликовал видео с тренировки, которое впечатлило фанатов и специалистов.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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