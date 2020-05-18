Холифилд назвал боксера, из-за которого завершил карьеру

«Из-за того, что я знал, как реально классно боксировать в инфайтинге или с периферии, я мог адаптироваться к любому стилю. Я бы мог выступать в любую эру и драться с любым супертяжем, — сказал он BoxingScene. — Я умел уходить от ударов более рукастых ребят, у меня была неплохая скорость, я двигался реально клево и обладал неплохой работой ног. Выбрасывал кучу комбинаций и ударов. Мог потрясать. Короче, я был фанатиком бокса».
«Я не был крупным супертяжем. Да и не агрессивен я, хоть и могу быть таким. Мать говорила мне: “Ты должен быть благодарен за то, что у тебя есть, так что перестань переживать из-за того, что ты не можешь сделать”», — сказал 57-летний Эвандер.
Сейчас Холифилд собирается вернуться в бокс ради ярмарочных боев для благотворительных сборов, но встречаться с действующим активным боксером не намерен.
В 2008 году на то время 46-летний Эвандер спарринговал с 19-летним Энди Руисом, который спустя 11 лет нокаутирует Энтони Джошуа и выиграет три мировых титула.
«Я тогда и понял, что пора завязывать. Сегодняшние супертяжи намного крупнее и их рефлексы куда быстрее. Я неплохо держался против Руиса, но считал до спарринга, что должен был напарить его. Поэтому подумал, что что-то все же не то, раз парень, который так выглядит, задает мне такие трудности», — заключил Холифилд.