«Мне предложили пару имен». Джейкобс — о следующем сопернике и контракте с DAZN

«Надеюсь, в ближайшем будущем пандемия закончится, и у меня уже есть несколько кандидатур соперника. Мне предложили пару имен: Каллум Смит и Габриэль Росадо. Я с DAZN и, соответственно, стремлюсь бороться с соперниками высокого уровня. По контракту это будет последний бой с DAZN, а что дальше — не знаю. Попытаюсь показать хорошее выступление, а после, надеюсь, продлю с ними контракт, чтобы в будущем сделать больше дел», — сказал Джейкобс.