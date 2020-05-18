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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне предложили пару имен». Джейкобс — о следующем сопернике и контракте с DAZN

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (36−3, 30 КО) рассказал кандидатуре соперника на следующий бой и дальнейших планах. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Источник: AP 2020

«Надеюсь, в ближайшем будущем пандемия закончится, и у меня уже есть несколько кандидатур соперника. Мне предложили пару имен: Каллум Смит и Габриэль Росадо. Я с DAZN и, соответственно, стремлюсь бороться с соперниками высокого уровня. По контракту это будет последний бой с DAZN, а что дальше — не знаю. Попытаюсь показать хорошее выступление, а после, надеюсь, продлю с ними контракт, чтобы в будущем сделать больше дел», — сказал Джейкобс.

Свой последний бой американец провел в декабре в Финиксе (штат Аризона, США) — Джейкобс в рамках второй средней категории досрочно победил мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−4−1, 33 КО).

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