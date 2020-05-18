Бывший чемпион мира по боксу Бриггс договорился с Тайсоном о проведении поединка

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13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

В конце апреля Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в котором американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.

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«Я недавно разговаривал с Майком Тайсоном — все идет к тому, что мы проведем официальный бой, — сообщил Бриггс. — Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться».

Тайсону 53 года, в 58 поединках он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала «Ринг».

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).