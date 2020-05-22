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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

53-летний Тайсон снова показал взрывную скорость рук

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон снова намекнул на возможное возвращение в профессиональный спорт и показал взрывную скорость рук.

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Источник: AFP 2020
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13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Видео он разместил в социальной сети Weibo, которая популярна в Китае.

«Привет! Я Майк Тайсон, и теперь я на Weibo. Как вы знаете, я могу вернуться. Но если я сделаю это, то буду биться с поддержкой духа Мао», — сказал американец, после чего продемонстрировал татуировку с изображением бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна.

Напомним, не так давно 53-летний Майк Тайсон объявил о желании провести несколько выставочных поединков ради благотворительности. После пошли слухи, что он всерьёз возобновит карьеру. Экс-чемпион мира Шеннон Бриггс объявил, что у него есть договорённость о схватке с Майком.

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