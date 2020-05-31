Джошуа: Не хотел бы боя с Тайсоном. Люди бы освистывали меня

«При всём моём уважении, я бы не хотел боя с Тайсоном. Даже если бы я сражался с Железным Майком и победил его, думаю, был бы единственным, кто радуется. Люди бы освистывали меня. Он — легенда и величайший боксёр современности. Есть только два признанных чемпиона, о которых знает мир — Али и Майк Тайсон, самые известные лица в мире, когда дело доходит до бокса», — приводит слова Джошуа The Sun.