Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
24Формуле-1 70 лет
15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec

Популярный портал Boxrec, освещающий профессиональный бокс, составил топ-10 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта.

Наверх
Источник: Reuters
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

На первом месте расположился непобеждённый американец Флойд Мейвезер. Майк Тайсон, один из самых узнаваемых боксёров в истории, в первую десятку не вошёл.

Топ-10 величайших боксёров (версия Boxrec):

1. Флойд Мейвезер — 50 побед, 0 поражений, 0 ничьих
2. Мэнни Пакьяо — 62−7−2
3. Карлос Монсон — 87−3−9
4. Мохаммед Али — 56−5−0
5. Шугар Рэй Робинсон — 174−19−6
6. Бернард Хопкинс — 55−8−2
7. Джо Луис — 66−3−0
8. Арчи Мур — 186−23−10
9. Оскар де ла Хойя — 39−6−0
10. Хулио Сесар Чавес — 107−6−2.

Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Вице-премьер России объявил дату возобновления РПЛ
В следующем сезоне Семин может возглавить «Арсенал»
Он побеждал США в финале хоккейного ЧМ, но стал не нужен никому
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
«Реал Мадрид» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Бывший чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США
СМИ: Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь