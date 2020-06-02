Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec

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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.