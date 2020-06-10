Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Гвоздик решил завершить карьеру после первого поражения

Украинец проиграл нокаутом в бою за два титула.

Наверх
Источник: AP 2020

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17−1, 14 КО) принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает инсайдер Стив Ким из ESPN.

Менеджер боксера Эгис Климас сообщил инсайдеру о том, что Гвоздик решил заняться бизнесом: «Он умный парень. Поэтому он понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому он какое-то время выбирал, чем хочет заниматься дальше. Это его выбор».

По словам Климаса, это решение не связано с поражением в объединительном поединке от россиянина Артура Бетербиева (15−0, 15 КО): «Если честно, все наоборот. То есть желание взять реванш у Бетербиева мотивировало его остаться в боксе, вернуться на ринг. Только это и сдерживало его от ухода из бокса в бизнес. Возможно, если ему предложат реванш, он передумает».

Информацию об уходе Усика из спорта подтвердил на своей странице в Facebook и главный редактор портала Tribuna.com Олег Щербаков.

«Топ-новость. Александр Гвоздик завершил карьеру. Только что Александр подтвердил мне эту информацию. И заявил, что пока не будет давать комментарии по этому поводу», — написал Щербаков.

Топ-новость. Александр Гвоздик завершил карьеру. Только что Александр подтвердил мне эту информацию. И заявил, что пока не будет давать комментарии по этому поводу.

Опубликовано Олегом Щербаковым Вторник, 9 июня 2020 г.

Свой последний поединок 33-летний Гвоздик провел в октябре прошлого года, проиграв титул WBC в объединительном бою против чемпиона мира по версии IBF Бетербиева. Тогда украинец уступил техническим нокаутом в десятом раунде. Для него это поражение стало первым на профи-ринге.

Пояс WBC Гвоздик завоевал в декабре 2018 года в Канаде, нокаутировав в десятом раунде местного ветерана Адониса Стивенсона.

До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призером Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.

Читайте также
Побеждала со сломанной рукой. Кто заменил соперницу Агаповой по историческому дебюту в UFC
Испанские клубы готовы продолжить прерванный сезон
«Сельта» намерена выкупить трансфер Федора Смолова
Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году
Как прошел первый вечера бокса в США после коронавируса
Месси - самый эффективный игрок Примеры, выходящий на замену
Менеджер Хабиба рассказал о состоянии его отца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь