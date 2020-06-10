Александр Гвоздик решил завершить карьеру после первого поражения

Источник: AP 2020

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17−1, 14 КО) принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает инсайдер Стив Ким из ESPN.

Менеджер боксера Эгис Климас сообщил инсайдеру о том, что Гвоздик решил заняться бизнесом: «Он умный парень. Поэтому он понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому он какое-то время выбирал, чем хочет заниматься дальше. Это его выбор».

По словам Климаса, это решение не связано с поражением в объединительном поединке от россиянина Артура Бетербиева (15−0, 15 КО): «Если честно, все наоборот. То есть желание взять реванш у Бетербиева мотивировало его остаться в боксе, вернуться на ринг. Только это и сдерживало его от ухода из бокса в бизнес. Возможно, если ему предложат реванш, он передумает».

Информацию об уходе Усика из спорта подтвердил на своей странице в Facebook и главный редактор портала Tribuna.com Олег Щербаков.

«Топ-новость. Александр Гвоздик завершил карьеру. Только что Александр подтвердил мне эту информацию. И заявил, что пока не будет давать комментарии по этому поводу», — написал Щербаков.

Свой последний поединок 33-летний Гвоздик провел в октябре прошлого года, проиграв титул WBC в объединительном бою против чемпиона мира по версии IBF Бетербиева. Тогда украинец уступил техническим нокаутом в десятом раунде. Для него это поражение стало первым на профи-ринге.

Пояс WBC Гвоздик завоевал в декабре 2018 года в Канаде, нокаутировав в десятом раунде местного ветерана Адониса Стивенсона.