USADA оправдало призера чемпионата мира по боксу Фукс по обвинению в употреблении допинга

В феврале в допинг-пробе Фукс, взятой во внесоревновательный период, были обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством метаболиты. В ходе расследования USADA пришло к выводу, что вещества попали в организм Фукс через половую связь, так как ее партнер принимал эти препараты в терапевтических целях.

«Несмотря на требования Всемирного антидопингового кодекса, по которым любой факт употребления запрещенных веществ, даже при отсутствии вины, должен быть наказан, мы уверены, что этот и ему подобные случаи не должны рассматриваться как нарушение, — сказал глава USADA Трэвис Тайгарт. — Мы будем и впредь выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в случаях непредумышленного нарушения, которое не приносит выгоды, спортсмены не сталкивались с наказаниями или ненужным вниманием со стороны общественности».