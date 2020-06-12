СМИ: Фьюри и Джошуа могут получить по $126 млн за бой

Источник: AP 2020

В среду стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали условия контракта на два боя, первый из которых может пройти летом 2021 года. По информации источника, общая сумма призовых за первый поединок может составить до 200 млн. Бой может установить рекорд по этому показателю в истории британского бокса.

«Невозможно предсказать, сколько могут составить призовые за второй бой, потому что это зависит от того, как пройдет первый, — сказал источник. — Но я думаю, что они могли бы заработать от 150 млн до 200 млн за первый поединок».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--642326493355417a5148" data-vnd="642326493355417a5148" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=642326493355417a5148" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на это, бой находится под угрозой срыва из-за обвинений, выдвинутых ирландскими властями представителю Фьюри Даниэлю Кинахану, в организации преступной группировки. Группировка Кинахана, согласно расследованию Бюро криминальных расследований Ирландии, поставила наркотиков и оружия в Ирландию на сумму более 1 млрд фунтов.