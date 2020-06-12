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18:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Фьюри и Джошуа могут получить по $126 млн за бой

ТАСС, 12 июня. Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут получить за первый поединок по 100 млн фунтов ($126 млн). Об этом сообщает газета Times.

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Источник: AP 2020

В среду стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали условия контракта на два боя, первый из которых может пройти летом 2021 года. По информации источника, общая сумма призовых за первый поединок может составить до 200 млн. Бой может установить рекорд по этому показателю в истории британского бокса.

«Невозможно предсказать, сколько могут составить призовые за второй бой, потому что это зависит от того, как пройдет первый, — сказал источник. — Но я думаю, что они могли бы заработать от 150 млн до 200 млн за первый поединок».

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Несмотря на это, бой находится под угрозой срыва из-за обвинений, выдвинутых ирландскими властями представителю Фьюри Даниэлю Кинахану, в организации преступной группировки. Группировка Кинахана, согласно расследованию Бюро криминальных расследований Ирландии, поставила наркотиков и оружия в Ирландию на сумму более 1 млрд фунтов.

Джошуа обладает чемпионскими титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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