Объявлен исполнитель роли Майка Тайсона в биографическом фильме

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13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Делать байопики — сложная вещь, иногда для этого требуется 20 лет, но мы официально добились успеха. Я тусил с Тайсоном, видел пик его карьеры и видел его закат. В фильме будут показаны эти моменты», — приводит слова Джейми Фокса BoxingNews24.

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