Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Парма
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
04
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Брс
Городея
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен исполнитель роли Майка Тайсона в биографическом фильме

Голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Джейми Фокс сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в биографическом фильме, который снимет Мартин Скорсезе.

Наверх
Источник: Reuters
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Делать байопики — сложная вещь, иногда для этого требуется 20 лет, но мы официально добились успеха. Я тусил с Тайсоном, видел пик его карьеры и видел его закат. В фильме будут показаны эти моменты», — приводит слова Джейми Фокса BoxingNews24.

Во время загрузки произошла ошибка.

На профессиональном ринге Тайсон провел 56 боев: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987−1990), чемпион мира по версиям WBC (1986−990, 1996), WBA (1987−1990, 1996), IBF (1987−1990), The Ring (1988−1990).

Читайте также
"На уровне с "Динамо" и БАТЭ". Поигравший в Армении и Беларуси российский защитник дал оценку уровню КПЛ
«Зенит» прибил ЦСКА и оторвался от конкурентов на 12 очков
«Спартак» уничтожал «Арсенал», но чуть не упустил победу
Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины
Аутсайдер АПЛ вырвал победу у «Арсенала»
«Динамо» договаривается о переносе воскресного матча
«Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге
СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь