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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-промоутер Пакьяо оценил шансы организовать бой с Головкиным

Бывший промоутер чемпиона WBA (Super) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО) Боб Арум сомневается в организации боя филиппинца с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами IBF и IBO в среднем дивизионе.

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Он считает, что Пакьяо лучше встретиться с чемпионом своей категории — Теренсом Кроуфордом (36−0, 27 КО). Интересы американца, владеющего титулом WBO, представляет Арум.

«Головкин смешной. Устроить его бой с Пакьяо слишком тяжело. Головкин, вероятно, не может сделать вес меньше, чем для среднего дивизиона, а Мэнни уступает ему 20 фунтов. Геннадий слишком большой для Мэнни.

Бой Кроуфорд — Пакьяо будет блокбастером, как большие поединки Мэнни в прошлом. Сейчас сложно устроить большие бои, потому что мы не знаем, когда вернутся зрители. Но я постараюсь сделать этот поединок, — цитирует Арума Boxingscene.com со ссылкой на Manila Times.

Ранее тренер Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный может подняться в средний вес для боя с Головкиным. Затем Арум предостерег филиппинца от этого поединка, а экс-тренер GGG Абель Санчес назвал явного фаворита.

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