Экс-промоутер Пакьяо оценил шансы организовать бой с Головкиным

Он считает, что Пакьяо лучше встретиться с чемпионом своей категории — Теренсом Кроуфордом (36−0, 27 КО). Интересы американца, владеющего титулом WBO, представляет Арум.

«Головкин смешной. Устроить его бой с Пакьяо слишком тяжело. Головкин, вероятно, не может сделать вес меньше, чем для среднего дивизиона, а Мэнни уступает ему 20 фунтов. Геннадий слишком большой для Мэнни.

Бой Кроуфорд — Пакьяо будет блокбастером, как большие поединки Мэнни в прошлом. Сейчас сложно устроить большие бои, потому что мы не знаем, когда вернутся зрители. Но я постараюсь сделать этот поединок, — цитирует Арума Boxingscene.com со ссылкой на Manila Times.