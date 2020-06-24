Бой Поветкин — Уайт пройдет в британском Брентвуде в середине августа

Источник: ИТАР-ТАСС

«Дата 15 августа пока не утверждена. Но там [в Брентвуде] пройдет бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа», — сказал Рябинский. Поединок состоится в особняке британского промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован в тренировочный лагерь. На территории особняка запланировано четыре турнира, каждый из которых будет состоять из пяти боев.

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.