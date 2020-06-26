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09:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри: Уайлдеру меня не победить

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о Деонтее Уайлдере.

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«Ему меня не победить, и это факт. Вот что имеет значение. Деонтей Уайлдер не сможет победить Тайсона Фьюри. Да, он способен нанести мощный удар, любой из супертяжей может это, но ему не победить. Я уже дважды его побил. Но нельзя совершенно списывать со счетов такого человека, как Уайлдер», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.

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Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

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