Фьюри: Уайлдеру меня не победить

«Ему меня не победить, и это факт. Вот что имеет значение. Деонтей Уайлдер не сможет победить Тайсона Фьюри. Да, он способен нанести мощный удар, любой из супертяжей может это, но ему не победить. Я уже дважды его побил. Но нельзя совершенно списывать со счетов такого человека, как Уайлдер», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.