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09:39 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Джарелл Миллер вновь попался на допинге

ТАСС, 28 июня. Американский боксер Джарелл Миллер, выступающий в супертяжелом весе, отстранен от поединка с соотечественником Джерри Форестом из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает портал Boxingscene.

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Источник: AP 2020

Тест 31-летнего Миллера дал положительный результат на неуказанное запрещенное вещество. Тестирование проводила Атлетическая комиссия штата Невада в преддверии запланированного на 9 июля боя между Миллером и Форестом в Лас-Вегасе. Сообщается, что американский боксер временно отстранен от соревнований.

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В июне 2019 года Миллер должен был встретиться с чемпионом мира по трем версиям в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, однако был отстранен от боя из-за положительного результата допинг-теста, а позднее дисквалифицирован на полгода. В титульном поединке Миллера заменил американец Энди Руис, который сенсационно победил Джошуа, однако в декабре проиграл британцу в бое-реванше.

По данным Boxingscene, в поединке с Форестом Миллера, скорее всего, заменит камерунец Карлос Такам.

Последний бой Миллер провел в ноябре 2018 года. Тогда он нокаутировал румына Богдана Дину. Всего американец провел 24 поединка, в которых одержал 23 победы (20 нокаутом), один бой завершился вничью.

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