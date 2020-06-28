Американский боксер Джарелл Миллер вновь попался на допинге

Источник: AP 2020

Тест 31-летнего Миллера дал положительный результат на неуказанное запрещенное вещество. Тестирование проводила Атлетическая комиссия штата Невада в преддверии запланированного на 9 июля боя между Миллером и Форестом в Лас-Вегасе. Сообщается, что американский боксер временно отстранен от соревнований.

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В июне 2019 года Миллер должен был встретиться с чемпионом мира по трем версиям в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, однако был отстранен от боя из-за положительного результата допинг-теста, а позднее дисквалифицирован на полгода. В титульном поединке Миллера заменил американец Энди Руис, который сенсационно победил Джошуа, однако в декабре проиграл британцу в бое-реванше.

По данным Boxingscene, в поединке с Форестом Миллера, скорее всего, заменит камерунец Карлос Такам.