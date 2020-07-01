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21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Непобежденный боксер умер в 21 год

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год. Об этом сообщает Boxingscene.

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Источник: Twitter

По информации издания, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.

Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел пятнадцать поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.

3 февраля вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета.

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