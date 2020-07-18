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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Теофимо Лопес назвал новую дату боя против Василия Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15−0, 12 КО) в интервью Fight Hype подтвердил дату поединка против чемпиона WBА и WBO Василия Ломаченко (14−1, 10 КО).

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Источник: AP 2020

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что предварительно объединительный поединок в легком весе между американцем и украинцем состоится 19 июня в Лас-Вегасе. Но он не был организован из-за пандемии коронавируса.

«3 октября — это тот самый день», — сказал Лопес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что изначальной датой боя намечалось 30 мая.

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