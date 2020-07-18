Теофимо Лопес назвал новую дату боя против Василия Ломаченко
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15−0, 12 КО) в интервью Fight Hype подтвердил дату поединка против чемпиона WBА и WBO Василия Ломаченко (14−1, 10 КО).
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15−0, 12 КО) в интервью Fight Hype подтвердил дату поединка против чемпиона WBА и WBO Василия Ломаченко (14−1, 10 КО).
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что предварительно объединительный поединок в легком весе между американцем и украинцем состоится 19 июня в
«3 октября — это тот самый день», — сказал Лопес.
Отметим, что изначальной датой боя намечалось 30 мая.