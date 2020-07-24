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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом

23 июля стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

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Источник: AP 2020
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13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Бой будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.

Вскоре после официального объявления боя Майк на своей странице в «Инстаграме» выложил промо-ролик ко встрече с Джонсом.

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Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

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Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

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