Тайсон рассказал о подготовке к бою против Роя Джонса

Источник: РИА "Новости"

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Тайсон заявил, что в данный момент находится в отличной форме, но собирается улучшить ее. «Сегодня я уже пробежал четыре мили (около 6,5 километров), затем будут спринты, а после я пойду боксировать. Любой, кто меня знает — поймет, что я не умею сбавлять темп и могу драться только агрессивно. И теперь во мне еще больше энтузиазма», — добавил он.

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Боксер уточнил, что возвращается на ринг не ради заработка. «Бой будет для благотворительных целей. Не переживайте, не завидуйте, я не разбогатею. Я ничего не получу, а делаю это, потому что могу», — подытожил он.

Тайсон рассказал о желании провести бой с Джонсом 21 июля. В ответ Джонс заявил, что без сомнений принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.