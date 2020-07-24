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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон рассказал о подготовке к бою против Роя Джонса

Бывший чемпион мира по боксу, американец Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою против соотечественника Роя Джонса. Его слова приводит Boxingscene.

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Источник: РИА "Новости"
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Тайсон заявил, что в данный момент находится в отличной форме, но собирается улучшить ее. «Сегодня я уже пробежал четыре мили (около 6,5 километров), затем будут спринты, а после я пойду боксировать. Любой, кто меня знает — поймет, что я не умею сбавлять темп и могу драться только агрессивно. И теперь во мне еще больше энтузиазма», — добавил он.

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Боксер уточнил, что возвращается на ринг не ради заработка. «Бой будет для благотворительных целей. Не переживайте, не завидуйте, я не разбогатею. Я ничего не получу, а делаю это, потому что могу», — подытожил он.

Тайсон рассказал о желании провести бой с Джонсом 21 июля. В ответ Джонс заявил, что без сомнений принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.

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