Деревянченко включил Головкина в список лучших средневесов
Двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко рассказал в интервью A.B. Boxing News, кого считает лучшими боксерами своего дивизиона.
Двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко рассказал в интервью A.B. Boxing News, кого считает лучшими боксерами своего дивизиона.
В этот список украинец включил всех действующих чемпионов 160 фунтов: мексиканеца Сауля «Канело» Альвареса (WBA Super), казахстанца Геннадия Головкина (IBF и IBO), американца Деметриуса Андраде (WBO) и своего следующего соперника Джермалла Чарло (WBC) из США.
«Я считаю, что лучшие боксеры в среднем весе — Канело, Головкин, Андраде и Чарло. Это топовые бойцы. Здесь выступают мощные парни, но мне это только на пользу.
Для меня неважно, будет ли бой с Чарло главным или
Бой Чарло с Матвеем Коробовым? Первые шесть раундов Матвей выглядел хорошо, но затем начал немного уставать, а Джермалл был более энергичным, — сказал Деревянченко.
Напомним, Деревянченко встречался с Головкиным в октябре 2019 года. Украинец побывал в нокдауне в первом раунде, но сумел пройти всю дистанцию. по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Головкину, который стал обладателем титулов IBF и IBO в среднем весе.