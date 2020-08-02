Деревянченко включил Головкина в список лучших средневесов

В этот список украинец включил всех действующих чемпионов 160 фунтов: мексиканеца Сауля «Канело» Альвареса (WBA Super), казахстанца Геннадия Головкина (IBF и IBO), американца Деметриуса Андраде (WBO) и своего следующего соперника Джермалла Чарло (WBC) из США.

«Я считаю, что лучшие боксеры в среднем весе — Канело, Головкин, Андраде и Чарло. Это топовые бойцы. Здесь выступают мощные парни, но мне это только на пользу.

Для меня неважно, будет ли бой с Чарло главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок. Когда я дрался с Головкиным, нас каждые два месяца тестировала VADA, но сейчас не самое подходящее время для ее тестов.

Бой Чарло с Матвеем Коробовым? Первые шесть раундов Матвей выглядел хорошо, но затем начал немного уставать, а Джермалл был более энергичным, — сказал Деревянченко.