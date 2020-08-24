Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.08
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
50
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бой Бетербиева перенесен с сентября на октябрь и из Екатеринбурга в Москву

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал об изменении места и сроков проведения первого поединка чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (15−0, КО 15).

Наверх
Источник: AP 2020

В июле сообщалось, что Бетербиев 25 сентября в Екатеринбурге встретится с обязательным претендентом по линии IBF китайцем Мэном Фаньлуном (16−0, КО 10). Изначально этот поединок должен был состояться 28 марта в Канаде, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

— В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе, — приводит пресс-служба федерации слова Кремлева. — Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики.

 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
Большая распродажа на Ali. Миллионы скидок на спорт и не только!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь