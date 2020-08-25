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25 августа, источник: Спорт-Экспресс

Китаец Мэн Фаньлун отказался от боя с Бетербиевым. Новым соперником россиянина станет Адам Дайнес

Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с россиянином Артуром Бетербиевым, сообщает ESPN со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank, работающую с россиянином.

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Источник: Спорт-Экспресс

Участию в бою Мэн Фаньлуна, обязательного претендента IBF, помешали проблемы с визой, возникшие из-за пандемии. Заменой же китайцу, как утверждает ESPN, будет родившийся в России, но представляющий Германию Адам Дайнес.

Бой Бетербиев — Мэн Фаньлун должен был состояться 9 октября в Москве. Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. 35-летний россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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