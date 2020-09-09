И здесь Головкин. Озвучены детали иска «Канело» против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов

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В частности, «Канело» считает выше перечисленных ответственными за то, что он до сих пор не провел в 2020 году ни одного боя. Также он хочет получить судебное решение о том, что он имеет право проводить бои на других платформах и в рамках шоу других промоутеров.

Однако обозреватели считают, что у иска Альвареса есть один существенный минус — отсутствие непосредственного контракта с DAZN. Дело в том, договор оформлялся между стримингом и Golden Boy. То есть сперва мексиканцу придется доказать, что он является сторонним бенефициаром контракта между промоутером и стримингом, что юридически сделать значительно сложнее.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--469f6550d5917db92ebb" data-vnd="469f6550d5917db92ebb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=469f6550d5917db92ebb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В иске Альвареса сообщается, что «DAZN намеренно срывало шоу GBP, из-за чего боец не получал те деньги, которые были прописаны в контракте. По этой причине боец потерпел значительные убытки: гарантированные выплаты по контракту, потеря дохода от продажи входных билетов, дополнительные доходы (спонсоры, реализация мерча)».

Досталось и Golden Boy. Преимущественно за то, что компания гарантировала DAZN третий бой между Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), о чем мексиканец не был уведомлен: «В контракте (между бойцом и промоутером) написано, что оппоненты будут подбираться совместно самим бойцом и промоутером с окончательным согласованием команды Альвареса».

«Канело» утверждает, что за его спиной Golden Boy и DAZN прописали в контракте пункт о том, что окончательное решение — за стримингом. То есть по мнению бойца, контракт между GBP и DAZN намеренно превышает или противоречии условиям договора между промоутером и бойцом.

Отмечается, что Альварес недоволен тем, что сейчас стриминг использует ранее нераскрытые обязательства GBP для того, чтобы оправдать свою неспособность и дальше выплачивать бойцу положенные по контракту деньги.

У обвиняемых есть минимум 30 дней на то, чтобы ответить на обвинения «Канело» — представить на рассмотрение суда свою точку произошедшего.