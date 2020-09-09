И здесь Головкин. Озвучены детали иска «Канело» против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов

В частности, «Канело» считает выше перечисленных ответственными за то, что он до сих пор не провел в 2020 году ни одного боя. Также он хочет получить судебное решение о том, что он имеет право проводить бои на других платформах и в рамках шоу других промоутеров.
Однако обозреватели считают, что у иска Альвареса есть один существенный минус — отсутствие непосредственного контракта с DAZN. Дело в том, договор оформлялся между стримингом и Golden Boy. То есть сперва мексиканцу придется доказать, что он является сторонним бенефициаром контракта между промоутером и стримингом, что юридически сделать значительно сложнее.
В иске Альвареса сообщается, что «DAZN намеренно срывало шоу GBP, из-за чего боец не получал те деньги, которые были прописаны в контракте. По этой причине боец потерпел значительные убытки: гарантированные выплаты по контракту, потеря дохода от продажи входных билетов, дополнительные доходы (спонсоры, реализация мерча)».
Досталось и Golden Boy. Преимущественно за то, что компания гарантировала DAZN третий бой между Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), о чем мексиканец не был уведомлен: «В контракте (между бойцом и промоутером) написано, что оппоненты будут подбираться совместно самим бойцом и промоутером с окончательным согласованием команды Альвареса».
«Канело» утверждает, что за его спиной Golden Boy и DAZN прописали в контракте пункт о том, что окончательное решение — за стримингом. То есть по мнению бойца, контракт между GBP и DAZN намеренно превышает или противоречии условиям договора между промоутером и бойцом.
Отмечается, что Альварес недоволен тем, что сейчас стриминг использует ранее нераскрытые обязательства GBP для того, чтобы оправдать свою неспособность и дальше выплачивать бойцу положенные по контракту деньги.
У обвиняемых есть минимум 30 дней на то, чтобы ответить на обвинения «Канело» — представить на рассмотрение суда свою точку произошедшего.
Рекордный контракт Альвареса с DAZN на сумму 365 миллионов долларов за 11 поединков был подписан в октябре 2018 года. В 2019 году платформа заключила соглашение с Головкиным — 100 миллионов долларов за шесть боев.