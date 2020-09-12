Британский боксер Садик проведет неделю в больнице после боя с Чудиновым

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, прошедшем в подмосковных Химках. После боя британцу стало плохо, и он был госпитализирован.

«Приняли решение оставить Умара в больнице на неделю. Угрозы здоровью нет, но нужно проследить состояние в динамике», — сказал собеседник агентства.