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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты увидели тренировку Роя Джонса и испугались за Тайсона

Американский боксер Рой Джонс-младший опубликовал видео своей тренировки в преддверии боя с соотечественником Майком Тайсоном. Ролик доступен в его Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

На смонтированном из нескольких частей видео боксер отрабатывает удары со спарринг-партнером. Фанаты, увидевшие публикацию, восхитились скоростью ударов Джонса и испугались за Тайсона, предвидя его поражение. «У Тайсона нет шансов…», «Тайсон в беде», «У Майка проблемы, кажется», — написали они в комментариях. Некоторые пользователи при этом напротив посчитали, что техника Джонса стала слабее.

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31 августа Джонс уже показывал свою тренировку, тогда он тоже удивил фанатов мощью ударов. На том ролике было видно, как американец работает с боксерской грушей.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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