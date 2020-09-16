Фанаты увидели тренировку Роя Джонса и испугались за Тайсона
Американский боксер Рой
Американский боксер Рой
На смонтированном из нескольких частей видео боксер отрабатывает удары со
31 августа Джонс уже показывал свою тренировку, тогда он тоже удивил фанатов мощью ударов. На том ролике было видно, как американец работает с боксерской грушей.
Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.
Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.