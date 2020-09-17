Боксер Уайт намерен нокаутировать Поветкина во время боя-реванша

Источник: AP 2020

Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который состоялся 23 августа в британском Брентвуде. Россиянин победил в пятом раунде. Реванш намечен на 21 ноября.

«Он смог применить свой большой опыт в первом поединке, но теперь я буду сосредоточеннее. Хочу нокаутировать Поветкина и выиграть бой. Необходимо сравнять счет, а сделать это можно, только отправив его в нокаут. Жду момента, когда выйду на ринг и верну то, что принадлежит мне», — сказал Уайт.

В активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. 32-летний Уайт не сумел впервые защитить титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Всего в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом), два поражения.