Боксер Уайт намерен нокаутировать Поветкина во время боя-реванша
ТАСС, 17 сентября. Британец Диллиан Уайт заявил, что намерен нокаутировать россиянина Александра Поветкина во время их
ТАСС, 17 сентября. Британец Диллиан Уайт заявил, что намерен нокаутировать россиянина Александра Поветкина во время их
Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который состоялся 23 августа в британском Брентвуде. Россиянин победил в пятом раунде. Реванш намечен на 21 ноября.
«Он смог применить свой большой опыт в первом поединке, но теперь я буду сосредоточеннее. Хочу нокаутировать Поветкина и выиграть бой. Необходимо сравнять счет, а сделать это можно, только отправив его в нокаут. Жду момента, когда выйду на ринг и верну то, что принадлежит мне», — сказал Уайт.
В активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. 32-летний Уайт не сумел впервые защитить титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Всего в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом), два поражения.