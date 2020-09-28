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28 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Пакиао согласился на бой с Макгрегором

Боксер Мэнни Пакиао согласился на бой по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, сообщил помощник филиппинца Джек Джонсон.

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Источник: AFP 2020

«Пакиао принял решение сражаться против Макгрегора. Огромная часть гонорара, которую Мэнни получит, пойдет на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — цитирует Джонсона Bloodyelbow.

Макгрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. Американец победил Конора нокаутом в 10-м раунде.

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