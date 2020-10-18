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09:43 (мск), источник: ТАСС

Украинец Ломаченко не сумел стать абсолютным чемпионом мира по боксу

ТАСС, 18 октября. Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко не сумел стать абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл американцу Теофимо Лопесу решением судей.

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Источник: Twitter

Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко. Изначально поединок должен был пройти весной, но был перенесен из-за коронавируса. Предполагается, что Ломаченко получит за бой $3,25 млн, Лопес — $1,5 млн.

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Лопес в возрасте 23 года 85 дней стал вторым в списке самых молодых боксеров в истории, завоевавших не менее трех титулов чемпиона мира, после американца Майка Тайсона (21 год 37 дней). Лопес впервые защитил титул чемпиона мира по версии IBF, который завоевал в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над Ричардом Комми из Ганы. 23-летний боксер одержал 16-ю победу (12 нокаутом) при отсутствии поражений.

Ломаченко не сумел стать третьим боксером из стран бывшего СССР, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира, после Константина Цзю (2001−2003, весовая категория до 63,5 кг) и украинца Александра Усика (2018−2019, до 90,71 кг). Ломаченко не сумел в четвертый раз защитить пояс WBA, в третий — WBO и в первый — WBC. В 2018 году украинец после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории — 12.

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Также в активе украинца еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь. Всего в послужном списке 32-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. Он прервал серию из 12 побед.

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В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.

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