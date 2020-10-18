Украинец Ломаченко не сумел стать абсолютным чемпионом мира по боксу

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Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко. Изначально поединок должен был пройти весной, но был перенесен из-за коронавируса. Предполагается, что Ломаченко получит за бой $3,25 млн, Лопес — $1,5 млн.

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Лопес в возрасте 23 года 85 дней стал вторым в списке самых молодых боксеров в истории, завоевавших не менее трех титулов чемпиона мира, после американца Майка Тайсона (21 год 37 дней). Лопес впервые защитил титул чемпиона мира по версии IBF, который завоевал в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над Ричардом Комми из Ганы. 23-летний боксер одержал 16-ю победу (12 нокаутом) при отсутствии поражений.

Ломаченко не сумел стать третьим боксером из стран бывшего СССР, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира, после Константина Цзю (2001−2003, весовая категория до 63,5 кг) и украинца Александра Усика (2018−2019, до 90,71 кг). Ломаченко не сумел в четвертый раз защитить пояс WBA, в третий — WBO и в первый — WBC. В 2018 году украинец после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории — 12.

Также в активе украинца еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь. Всего в послужном списке 32-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. Он прервал серию из 12 побед.

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