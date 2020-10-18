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17:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тайсон прокомментировал поражение Ломаченко от Лопеса

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал итоги боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

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Источник: AFP 2020

Ломаченко в субботу проиграл Лопесу единогласным решением судей и потеря три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Бруклин сегодня был в деле. Лопес победил, а это еще один чемпион из Бруклина», — написал Тайсон в своем аккаунте в Twitter.

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Тайсон и Лопес являются уроженцами Бруклина.

Для 32-летнего Ломаченко это поражение стало вторым в карьере. 23-летний Лопес записал в свой актив 16-ю победу.

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