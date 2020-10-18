Тайсон прокомментировал поражение Ломаченко от Лопеса

Ломаченко в субботу проиграл Лопесу единогласным решением судей и потеря три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Бруклин сегодня был в деле. Лопес победил, а это еще один чемпион из Бруклина», — написал Тайсон в своем аккаунте в Twitter.