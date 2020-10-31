Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание
Поединок в прямом эфире покажут в Казахстане.
Поединок в прямом эфире покажут в Казахстане.
25-летний американец Джервонта Дэвис (23−0, 22 КО) и 32-летний мексиканец Лео Санта Крус (37−1−1, 19 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера успешно уложились в лимит второго полулегкого веса (до 59 килограммов).
Поединок пройдет 31 октября в
На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе до 61,2 килограмма (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе до 59 килограммов (Крус).
Также в этом вечере бокса регулярный чемпион WBA в первом полусреднем весе Марио Барриос встретится с Райаном Карлом, а бывший чемпион мира в этом весе Реджис Прогрейс проведет поединок против Хуана Эральдеса.