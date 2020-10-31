Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание

25-летний американец Джервонта Дэвис (23−0, 22 КО) и 32-летний мексиканец Лео Санта Крус (37−1−1, 19 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a8cff882ece9f2cd754" data-vnd="8a8cff882ece9f2cd754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a8cff882ece9f2cd754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба боксера успешно уложились в лимит второго полулегкого веса (до 59 килограммов).

Поединок пройдет 31 октября в Сан-Антонио (США) на арене Alamodome, его в прямом эфире покажет «Хабар» — трансляция в Казахстане начнется 1 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана.

На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе до 61,2 килограмма (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе до 59 килограммов (Крус).