Стало известно, допустят ли зрителей на бой «Канело» за два титула
Уже известно о месте проведения главного события вечера.
Уже известно о месте проведения главного события вечера.
Запланированный на 19 декабря поединок между британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) пройдет со зрителями, сообщает vRINGe.com.
Бой состоится на стадионе Alamodome в
Несмотря на пандемию, публика будет допущена на арену, но рассадят болельщиков в соответствии с карантинными предписаниями.
31 октября на этой арене прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок Джервонты Дэвиса и Лео Санта Круса. Его посетило около 9 000 человек.
Для Альвареса предстоящее выступление станет вторым на данной арене, где он в апреле 2013 года с трудом перебоксировал американца Остина Траута.