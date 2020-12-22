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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Третий бой Головкина с «Канело» вошел в список самых ожидаемых в 2021 году

Бой казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО) является одним из самых ожидаемых в 2021 году по версии Badlefthook.com.

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Источник: Reuters

Причем портал отмечает, что боксерам нужно провести поединок за звание объединенного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 килограмма). Именно в этом дивизионе проводил свой последний бой Альварес, который теперь владеет в нем поясами WBA и WBC. Головкин же выступает в среднем весе (до 72,574 килограмма), где является сильнейшим по версиям IBF и IBO, проведя рекордную 21-ю защиту титула.

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Также в число самых ожидаемых вошли следующие бои: Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа, Эррол Спенс — Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес — Дэвин Хэйни, Джош Тейлор — Хосе Карлос Рамирес, Хуангон Франциско Эстрада — Роман Гонсалес, Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, Кенширо Терайи — Хирото Киогучи, Майрис Бриедис — Илунга Макабу.

Напомним, что Головкин и Альварес встречались два раза. Оба поединка прошли в Лас-Вегасе (США) и завершились скандалом. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м мексиканец победил решением судей.

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