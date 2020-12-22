Третий бой Головкина с «Канело» вошел в список самых ожидаемых в 2021 году

Причем портал отмечает, что боксерам нужно провести поединок за звание объединенного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 килограмма). Именно в этом дивизионе проводил свой последний бой Альварес, который теперь владеет в нем поясами WBA и WBC. Головкин же выступает в среднем весе (до 72,574 килограмма), где является сильнейшим по версиям IBF и IBO, проведя рекордную 21-ю защиту титула.